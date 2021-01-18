В России стартовала вакцинация от COVID-19 для всех граждан

По словам главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой, для массовой вакцинации жителей России всё готово. К концу января гражданам будет доступно более 2,1 миллиона доз средства от коронавируса. Голикова подчеркнула, что прививки будут бесплатными.