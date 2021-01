В России стартовала вакцинация от COVID-19 для всех граждан

В России началась вакцинация от коронавируса по поручению президента Владимира Путина. Прививку поставить может любой желающий.

Прививочная компания стартовала 18 января. Каждый гражданин имеет право поставить одну из двух зарегистрированных вакцин: «Спутник-V» НИИ Гамалеи, либо «Эпиваккорона» научного центра «Вектор», пишет ТАСС. По словам главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой, для массовой вакцинации жителей России всё готово. К концу января гражданам будет доступно более 2,1 миллиона доз средства от коронавируса. Голикова подчеркнула, что прививки будут бесплатными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к COVID-19 должен быть развит у населения России к осени. Планируется к этому времени привить 60% населения страны. Напомним, согласно приказу Минздрава Свердловской области, в Нижнем Тагиле шесть медицинский учреждений будут ставить прививки от коронавирусной инфекции: Демидовская ГБ, ГБ № 1 и № 4, ГП № 3 и № 4, Горноуральская районная поликлиника. Минздрав: Тагильчане смогут поставить прививку от COVID-19 в шести больницах

