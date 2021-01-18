В России стартовала вакцинация от COVID-19 для всех граждан

В России стартовала вакцинация от COVID-19 для всех граждан

Сегодня, 12:25Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В России началась вакцинация от коронавируса по поручению президента Владимира Путина. Прививку поставить может любой желающий.

Прививочная компания стартовала 18 января. Каждый гражданин имеет право поставить одну из двух зарегистрированных вакцин: «Спутник-V» НИИ Гамалеи, либо «Эпиваккорона» научного центра «Вектор», пишет ТАСС.

По словам главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой, для массовой вакцинации жителей России всё готово. К концу января гражданам будет доступно более 2,1 миллиона доз средства от коронавируса. Голикова подчеркнула, что прививки будут бесплатными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к COVID-19 должен быть развит у населения России к осени. Планируется к этому времени привить 60% населения страны.

Напомним, согласно приказу Минздрава Свердловской области, в Нижнем Тагиле шесть медицинский учреждений будут ставить прививки от коронавирусной инфекции: Демидовская ГБ, ГБ № 1 и № 4, ГП № 3 и № 4, Горноуральская районная поликлиника.

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