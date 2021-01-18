В Свердловской области от коронавируса выздоровело более 58 тысяч человек

В Свердловской области от коронавируса выздоровело более 58 тысяч человек

Сегодня, 14:25Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской увеличилось число тяжело больных коронавирусом

Больше всего случаев инфицирования выявили в Екатеринбурге — 161, в Нижнем Тагиле — 13. Также COVID-19 зарегистрирован у жителей Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского городских округов.

В тяжелом состоянии находятся 535 пациентов, из них 324 лежат в реанимации, а 211 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявлено 22 857 случаев коронавируса в 85 регионах страны, больше всего заболевших в Москве — 3679, Санкт-Петербурге — 3287 и Московской области — 1381. С начала пандемии в стране зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавируса.

На Среднем Урале от коронавируса выздоровели более 58 тысяч человек

За сутки из медучреждений выписано 399 пациентов, за время пандемии выздоровели 58 034 свердловчанина.

В России с 17 по 18 января выздоровели 18 333 человека, больше всего в Москве — 4 009, Московской области — 1 240 и Санкт-Петербурге — 1 168. С начала пандемии из больниц выписано 2 978 764 человека.

В Свердловской области от коронавируса за сутки умерло 17 пациентов

За время пандемии зарегистрирован 1821 летальный случай от инфекции

В России за время эпидемии от коронавируса скончались 66 037 человек, из них 471 пациент за минувшие сутки. Больше всего умерших в Москве — 73, Санкт-Петербурге — 55 и Красноярском крае — 25.

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