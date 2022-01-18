Число больных пневмонией выросло в Свердловской области

Число больных пневмонией выросло в Свердловской области
Число больных пневмонией выросло в Свердловской области
Сегодня, 10:42Здоровье и экологияФото: 1MI
Число больных пневмонией в Свердловской области выросло на 41,44% по сравнению с прошлой неделе. За предыдущую неделю в регионе выявлено 1085 случаев.

Неблагоприятными по заражению внебольничными пневмониями стали 12 муниципалитетов, сообщает Уральское управление Роспотребнадзора региона.

Это Сысертский ГО, Каменский ГО, ГО Красноуральск, ГО Верхняя Тура, Верхнесалдинский ГО, ГО Нижняя Салда, Арамильский ГО, Тавдинский ГО, МО Город Каменск-Уральский, Кушвинский ГО, ГО Карпинск, ГО Рефтинский.

Ранее стало известно о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон» на территории Свердловской области. Он зарегистрирован у четырех человек.

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