Свердловская область готовится к клещевому сезону

Территория Свердловской области всегда являлась очагом повышенной клещевой инфекции. Мелкие паразиты активизируются тогда, когда свердловчане начинают активно выезжать в свои сады и дачи. Пик клещевого сезона традиционно приходится на май-июнь.

Как сообщают энтомологи, в этом году в Свердловской области наблюдается небольшое уменьшение численности иксодовых клещей. Но, к сожалению, количество людей, покусанных этими паразитами, случаи заболеваемости опасными клещевыми инфекциями, нынче не сократиться. В 2015 году от укусов клещей пострадало более 30 000 свердловчан, из них 4643 ребенка. Клещевой энцефалит был подтвержден у 107 человек, в том числе у 13 детей. Два человека погибло от опасной инфекции.

Энтомологи напоминают: самая лучшая мера профилактики против клещевого энцефалита – плановая вакцинация, которую следует проводить круглогодично, начиная с полутора лет. Чтобы обезопасить себя на этот год, еще есть время поставить прививку. Служба Роспотребнадзора продолжит выявлять особенно опасные очаги клещевых инфекций, выделять территории риска и прогнозировать ситуации на следующие годы. А редакция TagilCity продолжит информировать тагильчан о том, как обезопасить себя от укусов паразитов.

Помимо клещей начнут появляться и другие кровососущие насекомые - комары. Защититься от них можно поставив на окна москитные сетки.