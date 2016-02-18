В Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 карантин уже 2 недели: к больным не пускают посетителей

Так, полностью закрыта ЦГБ №1. Посещение больных близкими запрещено. Но посылать передачи пока ещё можно.

Уже примерно две недели карантин из-за гриппа. Когда закончится, к сожалению, не можем сказать рассказали журналистам TagilCity.ru в приемном покое ЦГБ №1.

Шаг выглядит вполне оправданным, учитывая то, что в больнице проходят лечение самые разные пациенты, в том числе беременные женщины.

Тоску по близким, лежащим в больнице, можно понять, но необходимо помнить о том, что вместе со своими крепкими объятиями есть риск принести им новые болезни, которые увеличат их срок пребывания в стационаре.