В Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 карантин уже 2 недели: к больным не пускают посетителей
18 февраля 2016, 17:25Здоровье и экологияПавел Щербина
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Несмотря на информацию о снижении заболеваемости гриппом, кое-где всё ещё сохраняется режим карантина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, полностью закрыта ЦГБ №1. Посещение больных близкими запрещено. Но посылать передачи пока ещё можно.
Уже примерно две недели карантин из-за гриппа. Когда закончится, к сожалению, не можем сказать рассказали журналистам TagilCity.ru в приемном покое ЦГБ №1.
Шаг выглядит вполне оправданным, учитывая то, что в больнице проходят лечение самые разные пациенты, в том числе беременные женщины.
Тоску по близким, лежащим в больнице, можно понять, но необходимо помнить о том, что вместе со своими крепкими объятиями есть риск принести им новые болезни, которые увеличат их срок пребывания в стационаре.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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