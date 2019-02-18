Опухоль размером с половину лица удалена у подростка в Екатеринбурге

Удаление опухоли проходило в несколько этапов. Сначала было прекращено кровоснабжение опухоли, а затем новообразование удалялось фрагментарно через носовые пазухи.

Если бы операция проводилась традиционным методом, то на лице мальчика пришлось бы делать надрезы, а шрамы от операции остались бы на всю жизнь. Опухоль таких размеров, отмечают медики, встречается нечасто, примерно один случай на 50 тысяч человек, пишет «Правда УрФО».