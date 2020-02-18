На борту круизного лайнера в Японии второй россиянин заразился коронавирусом
Сегодня, 18 февраля, стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, еще один гражданин России заразился коронавирусом Covid-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
По сообщению дипмиссии, заболевание диагностировано у мужа россиянки, у которой предполагали наличие Covid-19 по состоянию на 17 февраля. Сейчас мужчина находится в медучреждении префектуры Аити, его самочувствие удовлетворительное.
Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава,уточняется в сообщении.
Напомним, днем ранее на борту лайнера короновирус диагностирован еще у одной россиянки. Судно находится с 5 февраля на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число пассажиров с коронавирусом на нем превысило 540 человек. Всего на борту — 3,4 тысячи человек.
На сегодняшний день общее число человек, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило 73,4 тысячи. Из них 1873 человек умерли, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.