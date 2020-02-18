На борту круизного лайнера в Японии второй россиянин заразился коронавирусом

По сообщению дипмиссии, заболевание диагностировано у мужа россиянки, у которой предполагали наличие Covid-19 по состоянию на 17 февраля. Сейчас мужчина находится в медучреждении префектуры Аити, его самочувствие удовлетворительное.

Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава,уточняется в сообщении.

Напомним, днем ранее на борту лайнера короновирус диагностирован еще у одной россиянки. Судно находится с 5 февраля на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число пассажиров с коронавирусом на нем превысило 540 человек. Всего на борту — 3,4 тысячи человек.