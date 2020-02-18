Суд отклонил иск природоохранной прокуратуры к цинковому заводу Нижнего Тагила
Сегодня, 18 февраля, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу природоохранной прокуратуры к заводу ГСД-Р. В иске надзорному ведомству было отказано.
Нам отказали в иске. Мы должны получить мотивированное решение, его прочитать, ознакомиться с ним. В дальнейшем будем думать стоит обжаловать или нет. Но с вероятностью 99% будем его обжаловать, рассказал TagilCity.ru помощник природоохранного прокурора Нижнего Тагила Сергей Тюрин.
Эколог Андрей Волегов считает, что необходимо дождаться начала работы цинкового завода и сделать замеры выбросов в атмосферу.
Верным и объективным будет дождаться работы завода и провести общественный контроль с природоохранной прокуратурой, Роспотребнадзором, Ростехнадзором. А иначе как мы можем судить о работе до её начала? сказал Андрей Волегов.
Напомним, ООО «ГСД-Р» открылось в Нижнем Тагиле в 2018 году на территории бывшего завода огнеупоров. Компания занимается вторичной переработкой продуктов чёрной металлургии с высоким содержанием цинка при помощи вельц-технологий. В конце октября природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала судебный иск на ООО «ГСД-Р», так как предприятие якобы начало работу без разрешения. Первое судебно заседание состоялось 19 ноября 2019 года, в ходе которого надзорное ведомство требует прекратить любые работы на предприятии в связи с выявленными нарушениями. Разбирательство отложили на 18 декабря, но его также перенесли на 12 февраля, так как ответчик предоставил достаточно большой материал, которые невозможно было изучить за короткий срок, а заседание сделали закрытым.