Суд отклонил иск природоохранной прокуратуры к цинковому заводу Нижнего Тагила

Нам отказали в иске. Мы должны получить мотивированное решение, его прочитать, ознакомиться с ним. В дальнейшем будем думать стоит обжаловать или нет. Но с вероятностью 99% будем его обжаловать, рассказал TagilCity.ru помощник природоохранного прокурора Нижнего Тагила Сергей Тюрин.

Эколог Андрей Волегов считает, что необходимо дождаться начала работы цинкового завода и сделать замеры выбросов в атмосферу.

Верным и объективным будет дождаться работы завода и провести общественный контроль с природоохранной прокуратурой, Роспотребнадзором, Ростехнадзором. А иначе как мы можем судить о работе до её начала? сказал Андрей Волегов.