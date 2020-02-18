В российской тушенке нашли ДНК лошади и антибиотики

В образцах пяти торговых марок найдены следы лекарственных препаратов. При этом, как отмечают специалисты, содержание антибиотиков никак не регламентируется законодательством.

Обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4-5 микрограмма на килограмм, но в продукции одной торговой марки их концентрация составила более 1000 микрограмм на килограмм,отмечается в результатах исследования.

В продуктах нескольких торговых марок в говяжьей тушенке найдены ДНК свиньи, курицы, а также лошади. Посторонний запах или переизбыток пряностей зафиксированы в 14 пробах. По соотношению мяса и жидкости в продуктах семи торговых марок бульона в банке более 50%.

У специалистов также возникли нарекания ко внешнему виду продукции. В ряде образцов — наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и кусочки менее 30 граммов.