Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В конце февраля жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 февраля пункт экспресс-тестирования разместится в помещении кинотеатра «Родина 3D» и будет работать с 16.00 до 19.00.
26 февраля тагильчан ждут на привокзальной площади. Мобильный пункт будет работать с 16.00 до 19.00.
27 февраля пройти экспресс-тестирование можно в ТРЦ «КИТ» с 16.00 до 19.00.
Еще один пункт работает ежедневно с 16.00 до 19.00 в помещении Нижнетагильского филиала ГПБОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
Тестирование безопасно и безболезненно, результат будет готов через 15 минут. Точность результата — 99,8%.
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