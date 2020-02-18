Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

25 февраля пункт экспресс-тестирования разместится в помещении кинотеатра «Родина 3D» и будет работать с 16.00 до 19.00.

26 февраля тагильчан ждут на привокзальной площади. Мобильный пункт будет работать с 16.00 до 19.00.

27 февраля пройти экспресс-тестирование можно в ТРЦ «КИТ» с 16.00 до 19.00.

Еще один пункт работает ежедневно с 16.00 до 19.00 в помещении Нижнетагильского филиала ГПБОУ «Свердловский областной медицинский колледж».