Более 75,7 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екатеринбурге — 104. Также инфекция зафиксирована у жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов.
С начала эпидемии в регионе выявлено 75 705 заболевших коронавирусом пациентов. 315 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, 192 из них лежат в отделениях реанимации, 128 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 17 по 18 февраля зарегистрировано 13 447 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 950, Санкт-Петербурге — 1 094, а также в Московской области — 577. За все время пандемии выявлено 4 125 598 случаев инфицирования Россиян.
Таким образом, общее число выздоровевших достигло 68 564 пациента.
По стране за минувшие сутки выписано 18 730 россиян. Больше всего выздоровевших пациентов в Санкт-Петербурге — 3 234, Москве — 2 514 и Московской области — 655. С начало эпидемии из больниц выписано 3 661 312 человек. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается 608 551 человек.
С начала пандемии зарегистрировано 2 268 случаев смерти свердловчан.
Общее количество летальных случаев в России достигло 81 926 человек, из них 480 пациентов скончались за прошедшие 24 часа. Больше всего случаев смерти зафиксировано в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 42, а также Московской области — 31.