Более 75,7 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии

Более 75,7 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии

Сегодня, 14:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области число зараженных COVID-19 превысило 75,7 тысячи человек, сообщает оперштаб региона.

За сутки в Свердловской области выявлено 218 случаев коронавируса

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екатеринбурге — 104. Также инфекция зафиксирована у жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов.

С начала эпидемии в регионе выявлено 75 705 заболевших коронавирусом пациентов. 315 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, 192 из них лежат в отделениях реанимации, 128 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России с 17 по 18 февраля зарегистрировано 13 447 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 950, Санкт-Петербурге — 1 094, а также в Московской области — 577. За все время пандемии выявлено 4 125 598 случаев инфицирования Россиян.

За сутки из медучреждений Свердловской области по выздоровлению выписано 229 человек

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 68 564 пациента.

По стране за минувшие сутки выписано 18 730 россиян. Больше всего выздоровевших пациентов в Санкт-Петербурге — 3 234, Москве — 2 514 и Московской области — 655. С начало эпидемии из больниц выписано 3 661 312 человек. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается 608 551 человек.

От коронавируса на Среднем Урале за сутки умерло 11 человек

С начала пандемии зарегистрировано 2 268 случаев смерти свердловчан.

Общее количество летальных случаев в России достигло 81 926 человек, из них 480 пациентов скончались за прошедшие 24 часа. Больше всего случаев смерти зафиксировано в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 42, а также Московской области — 31.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы