Более 75,7 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии

В России с 17 по 18 февраля зарегистрировано 13 447 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 950, Санкт-Петербурге — 1 094, а также в Московской области — 577. За все время пандемии выявлено 4 125 598 случаев инфицирования Россиян.