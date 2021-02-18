Будут испытывать на детях: в Москве медики планируют новые исследования «Спутник V»

На детях в возрасте от 14 до 18 лет будет испытана вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Три фазы исследований планируется провести в московской ГКБ.

Более 600 тысяч жителей Москвы поставили прививку от коронавируса. Препарат стал интересен и другим странам. В настоящий момент ведутся исследования устойчивости иммунитета. Две тысячи человек буду ежемесячно до конца лета 2020 года сдавать тест на антитела. Таким способом врачи определят динамику изменений уровня иммунитета. Озвучены планы по прививочной компании для подростков. Планируется провести исследования действия препарата от коронавируса на группе подростков с 14 до 18 лет. Важно защитить от COVID-19 не только взрослую часть населения, но и детей. Проводить испытанию будут в больнице имени Башляевой. По итогам будет принято решение о включении подростков в план прививочной компании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что также проводятся исследования новой формы вакцины «Спутник Лайт». Новое средство формирует иммунитет к инфекции в носоглотке. Уже проведены первые фазы испытаний и получен положительный результат. Новый препарат отличается от предыдущего тем, что не требует введения двух доз и повторного посещения медицинских учреждений. «Спутник Лайт» будет использоваться к дополнительная защитная мера и не позиционируется как заменитель прививки. Напомним, 15 февраля сообщалось о новой партии вакцина от COVID-19, которая поступила в Свердловскую область в количестве 30 тысяч доз. Из них 17 тысяч расфасованы во флаконы для пяти человек, а 13 тысяч — в индивидуальные ампулы. Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

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