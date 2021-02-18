Депутат госдумы от Нижнего Тагила попросил Роспотребнадзор ослабить COVID-ограничения

Напомним, 3 февраля сообщалось о намерении Алексея Балыбердина вновь участвовать в выборах в государственную думу РФ. По словам народного избранника, в первую очередь он будет решать вопросы с единственной перегруженной школой в Верхней Туре, а также спортивными сооружениями в Нижнем Тагиле и Алапаевске.