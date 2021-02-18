Депутат госдумы от Нижнего Тагила попросил Роспотребнадзор ослабить COVID-ограничения

Алексей Балыбердин сообщил о множестве полученных сообщений от сотрудников детских оздоровительных учреждений по всей стране с многочисленными просьбами. Начальники детский санаториев и лагерей выдвинули ряд предложений по ослаблению ограничений, направленных не предотвращение распространение коронавирусной инфекции, об этом депутат написал в Telegram.
Я думаю, что это своевременно. Эпидемиологическая обстановка улучшается. Пора осторожно возвращаться к привычной жизни, заявил Алексей Балыбердин.
Народный избранник отметил, что направил запрос главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с просьбой внесения корректировок в ужесточенные санитарно-эпидемиологические нормы.
Напомним, 3 февраля сообщалось о намерении Алексея Балыбердина вновь участвовать в выборах в государственную думу РФ. По словам народного избранника, в первую очередь он будет решать вопросы с единственной перегруженной школой в Верхней Туре, а также спортивными сооружениями в Нижнем Тагиле и Алапаевске.