Депутат госдумы от Нижнего Тагила попросил Роспотребнадзор ослабить COVID-ограничения

Депутат госдумы от Нижнего Тагила попросил Роспотребнадзор ослабить COVID-ограничения

Сегодня, 18:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Дупутат государственной думы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову ослабить «ковидные» ограничения.

Алексей Балыбердин сообщил о множестве полученных сообщений от сотрудников детских оздоровительных учреждений по всей стране с многочисленными просьбами. Начальники детский санаториев и лагерей выдвинули ряд предложений по ослаблению ограничений, направленных не предотвращение распространение коронавирусной инфекции, об этом депутат написал в Telegram.

Я думаю, что это своевременно. Эпидемиологическая обстановка улучшается. Пора осторожно возвращаться к привычной жизни, заявил Алексей Балыбердин.

Народный избранник отметил, что направил запрос главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с просьбой внесения корректировок в ужесточенные санитарно-эпидемиологические нормы.

Напомним, 3 февраля сообщалось о намерении Алексея Балыбердина вновь участвовать в выборах в государственную думу РФ. По словам народного избранника, в первую очередь он будет решать вопросы с единственной перегруженной школой в Верхней Туре, а также спортивными сооружениями в Нижнем Тагиле и Алапаевске.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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