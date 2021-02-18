Новый природный парк появится на севере Свердловской области

Новый природный парк появится на севере Свердловской области

Сегодня, 19:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Новый природный парк появится на территории Ивдельского городского округа. Он будет выполнять роль государственного зоологического охотничьего заказника в Свердловской области.

Площадь природного парка на севере Свердловской области примерно составит 113,5 тыс. гектара. Заказник позволит сохранить флору и фауну. На территории парка обитает северный олень, соболь, выдра и европейская норка, пишет Znak.

Заказник предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных. Новый заказник увеличит общую долю особо охраняемых природных территорий до 7,31% от общей площади области. Нацпроектом предусмотрено достичь 8,08% к 2030 году, и создание нового заказника — это большой шаг к этой цели, сообщил глава Минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов.

На данный момент подготовлены все документы, которые необходимы для создания заказника. Управлять природным парком будет «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области».

Напомним, в 2021 году на территории Нижнего Тагила будет благоустроен природный парк «Река Чусовая». На его территории будет установлена туристическая стоянка с навесом, туалетом и скамейками.

Сюжеты:
Экология
Материалы по теме:
Свердловская областьлесприродапарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы