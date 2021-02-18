Уральские врачи рассказали о шантаже вступить в партнерство ради сохранения карьеры

Для того, чтобы вступить в палату, физическое лицо должно заплатить 500 рублей, а ежегодный взнос составляет одну тысячу рублей. Для юридических лиц взнос насчитывает 20 тысяч рублей, ежегодные выплаты высчитываются в зависимости от числа работников. Для медучреждений, где работает менее 50 врачей, оплата 30 тысяч рублей в год; для больниц, в которых более 300 работников — 120 тысяч рублей.