Уральские врачи рассказали о шантаже вступить в партнерство ради сохранения карьеры

Уральские врачи рассказали о шантаже вступить в партнерство ради сохранения карьеры

Сегодня, 21:30Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Врачи рассказали, что их приглашают вступить в некоммерческое партнерство «Медицинская палата Свердловской области». По мнению специалистов, предложение напоминает шантаж.

Данное мнение связано с тем, что без участия и согласования с палатой невозможно будет получить пост главного врача или остаться работать в текущей должности.

Это скорее похоже на принуждение, в письме прозрачно намекают на необходимость заплатить, если рассчитываешь на назначение,анонимно рассказал Ура.ру представитель руководства одной из больниц региона.

Для того, чтобы вступить в палату, физическое лицо должно заплатить 500 рублей, а ежегодный взнос составляет одну тысячу рублей. Для юридических лиц взнос насчитывает 20 тысяч рублей, ежегодные выплаты высчитываются в зависимости от числа работников. Для медучреждений, где работает менее 50 врачей, оплата 30 тысяч рублей в год; для больниц, в которых более 300 работников — 120 тысяч рублей.

В соответствии с соглашением между минздравом и МПСО, при заключении трудового договора с главврачами минздрав учитывается мнение совета палаты. Значит, речь об обязательности не идет, рассказала председатель МПСО Диляра Медведская.

Свердловская областьврачимедикипартнерство
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