В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 218 случаев заболевания, общее количество инфицированных составило 75 705 человек. В тяжелом состоянии находятся 315 пациентов, из них 128 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 229 человек, всего от коронавируса выздоровело 68 564 жителя региона. За последние 24 часа от COVID-19 скончалось 11 человек, общее количество летальных случаев составило 2 268 пациентов.