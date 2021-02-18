В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

Сегодня, 15:28Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
С 17 по 18 февраля в Нижнем Тагиле выявлено 16 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии в городе зафиксировано 4 556 тагильчан, заболевших COVID-19.

В Свердловской области за сутки выявлено 218 случаев заболевания, общее количество инфицированных составило 75 705 человек. В тяжелом состоянии находятся 315 пациентов, из них 128 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 229 человек, всего от коронавируса выздоровело 68 564 жителя региона. За последние 24 часа от COVID-19 скончалось 11 человек, общее количество летальных случаев составило 2 268 пациентов.

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