Росприроднадзор начал проверку крематория на Рогожино в Тагиле

Росприроднадзор начал проверку крематория на Рогожино в Тагиле
Росприроднадзор начал проверку крематория на Рогожино в Тагиле
Сегодня, 19:02Здоровье и экологияФото: сайт ООО "Комбинат специализированных услуг"
Крематорий на центральном кладбище Нижнего Тагила стал объектом проверки после жалобы местного эколога Андрея Волегова. Росприроднадзор пообещал общественнику проверить информацию с видеозаписи и сообщить о принятых в отношении комбината услуг мерах.

Ответ за подписью заместителя руководителя Уральского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексея Вялых есть в распоряжении редакции TagilCity.ru.

Чиновник сообщил, что ООО «Комбинат специализированных услуг» включен в список предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила.

При рассмотрении материалов Управлением установлено, что ООО «Комбинат специализированных услуг» (код объекта № 65-0266-002751-П) включен в региональный государственный перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежит региональному государственному экологическому надзору, сообщил тагильскому экологу Алексей Вялых.

Росприроднадзор Уральского федерального округа направил заявление общественника в Министерство природных ресурсов Свердловской области по территориальности. О результатах рассмотрения обращения и принятых мерах Андрея Волегова пообещали уведомить в ближайшее время.

Напомним, крематорий на Рогожино в Нижнем Тагиле попал в новостную повестку после жалобы эколога Андрея Волегова на разноцветный дым, выходящий из труб предприятия. Общественник полагает, что организация загрязняет воздух, при этом не предпринимая никаких шагов к минимизации негативного результата своей деятельности.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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