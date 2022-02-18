Росприроднадзор начал проверку крематория на Рогожино в Тагиле

Крематорий на центральном кладбище Нижнего Тагила стал объектом проверки после жалобы местного эколога Андрея Волегова. Росприроднадзор пообещал общественнику проверить информацию с видеозаписи и сообщить о принятых в отношении комбината услуг мерах.

Ответ за подписью заместителя руководителя Уральского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексея Вялых есть в распоряжении редакции TagilCity.ru. Чиновник сообщил, что ООО «Комбинат специализированных услуг» включен в список предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила. При рассмотрении материалов Управлением установлено, что ООО «Комбинат специализированных услуг» (код объекта № 65-0266-002751-П) включен в региональный государственный перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежит региональному государственному экологическому надзору, сообщил тагильскому экологу Алексей Вялых. Росприроднадзор Уральского федерального округа направил заявление общественника в Министерство природных ресурсов Свердловской области по территориальности. О результатах рассмотрения обращения и принятых мерах Андрея Волегова пообещали уведомить в ближайшее время. Напомним, крематорий на Рогожино в Нижнем Тагиле попал в новостную повестку после жалобы эколога Андрея Волегова на разноцветный дым, выходящий из труб предприятия. Общественник полагает, что организация загрязняет воздух, при этом не предпринимая никаких шагов к минимизации негативного результата своей деятельности. Эколог из Тагила обвинил центральный крематорий в загрязнении воздуха

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