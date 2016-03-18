На фоне четырёхкратного увеличения травматизма из-за гололёда, в Нижнем Тагиле решено круглосуточно очищать тротуары (ФОТО)

Журналисты TagilCity.ru проверили то, как убираются тротуары улиц Нижнего Тагила. Гололёд, присыпанный весенней уральской метелью, был обнаружен как на улице Ленина в самом центре Нижнего Тагила.

Сегодня с представителями дорожных организаций было проведено совещание. На нём Владислав Юрьевич Пинаев [первый заместитель Главы Администрации города, - прим. ред.] потребовал проводить работу по очистке тротуаров в круглосуточном режиме. Ситуация взята им под контроль, он жёстко потребовал её исправить. Это требование коснулось и глав районов, чтобы они более тщательно контролировали очистку улиц и мест, имеющих повышенную проходимость. В понедельник главы районов будут отчитываться о проделанной работе рассказала журналистам TagilCity.ru начальник отдела по работе со СМИ Администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.