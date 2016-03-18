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На фоне четырёхкратного увеличения травматизма из-за гололёда, в Нижнем Тагиле решено круглосуточно очищать тротуары (ФОТО)
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На фоне четырёхкратного увеличения травматизма из-за гололёда, в Нижнем Тагиле решено круглосуточно очищать тротуары (ФОТО)

18 марта 2016, 17:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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