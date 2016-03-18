В Свердловской области прокуратура выявила аптеки, завышающие цены на лекарства
Прокуратура Свердловской области возбудила несколько административных дел в отношении аптек, которые завышали цены на лекарства, и не предоставляли покупателям полный ассортимент медицинских средств.
Нарушения в работе аптек прокуратура зафиксировала на территории пяти муниципальных образований — в городах Краснотурьинск и Карпинск, а также в Артинском, Нижнесергинском и Туринском районах.
Внимание прокуратуры привлек тот факт, что цена на некоторые лекарства превышала предельно допустимую, установленную законом, надбавку. Кроме того, в ряде аптек не были представлены все препараты из тех, что обязательно должны быть в наличии в любой аптеке.
В декабре TagilCity.ru сообщал о том, что в российских аптеках пропадают недорогие отечественные лекарства.
Кроме того, в одной из аптек Краснотурьинска при хранении лекарств не соблюдался температурный режим.
Все это позволило прокуратуре Свердловской области возбудить ряд административных дел в отношении юридических лиц.
А пока цены на контактные линзы держаться на том же уровне, что и в прошлом году. Например, купить линзы цветные можно в пределах одной тысячи рублей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru