Порывистый ветер ожидается в Нижнем Тагиле 19 марта
18 марта, 20:35Здоровье и экология
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19 марта в Нижнем Тагиле ожидается порывистый ветер. Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ветер будет вызван южным антициклоном, который принесет сильные метели. На дорогах могут возникнуть гололедица и заносы.
Синоптики Свердловского Гидрометцентра предупреждают, что из-за сильного ветра могут повалиться деревья. Водители автотранспорта также должны быть осторожны, так как из-за снегопада видимость на дорогах ухудшится.
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