Порывистый ветер ожидается в Нижнем Тагиле 19 марта

Ветер будет вызван южным антициклоном, который принесет сильные метели. На дорогах могут возникнуть гололедица и заносы.

Синоптики Свердловского Гидрометцентра предупреждают, что из-за сильного ветра могут повалиться деревья. Водители автотранспорта также должны быть осторожны, так как из-за снегопада видимость на дорогах ухудшится.