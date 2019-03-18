750 тысяч рублей отсудила екатеринбурженка за несуществующую онкологию

В 2015 году жительница Екатеринбурга была прооперирована в МБУ ЦГКБ №1, ей, по медицинским показаниям, удалили желчный пузырь. В том же году, в связи с онкологическим заболеванием, екатеринбурженка перенесла операцию в ГБУЗ СО «СООД». В 2016 году женщина обратилась в онкологический диспансер с жалобами на боли в животе. Медики направили пациентку на КТ, по результатам которого у нее вновь была диагностирована онкология со множественными метастазами в брюшной полости.

Женщина перенесла шесть курсов химиотерапии, однако улучшение не наступило. Пациентка еще раз прошла обследование, которое показало, что новообразований у нее нет, а боли в животе давали камни, попавшие в брюшную полость после первой операции.

Пациентка испытала моральные и физические страдания из-за неверно поставленного диагноза, помимо этого, она не могла работать и заниматься воспитанием четверых детей из-за тяжело переносимой химиотерапии.

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд с иском к МБУ «ЦГКБ №1» и ГБУЗ СО «СООД». Она просила взыскать с каждого медучреждения по 1,5 миллиона рублей в ее пользу. Назначенная судом экспертиза показала, что онкологический центр допустил ошибку в постановке диагноза, однако суд счел, что ошибка могла быть обусловлена имевшимся в анамнезе онкологическим заболеванием.

В пользу истца с МБУ «ЦГКБ №1» взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, с ГБУЗ СО «СООД» – в размере 200 тысяч рублей.

Женщина обжаловала решение первой инстанции.