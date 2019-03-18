Массовая гибель рыбы произошла в реке Пышма

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в реке Пышма.
По предварительной информации, массовая гибель рыбы произошла в акватории реки Пышма в Свердловской области недалеко от Березовского.
К проведению проверки привлечены эксперты государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты отберут образцы рыбы и проведут необходимые исследования с целью установления причины мора.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей