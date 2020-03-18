Детские лагеря Нижнего Тагила оказались под угрозой закрытия из-за коронавируса
Сегодня, 11:08Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Оздоровительная компания для юных тагильчан, которая должна стартовать 23 марта, оказалась под угрозой из-за коронавируса, пишет АН «Между строк» со ссылкой на заявление заместителя главы города по социальной политике Валерия Сурова.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В мэрии отмечают, что необходимо при въезде детей усилить контроль. Ответственность будет возложена на руководителей лагерей, детей с признаками заболевания будут отправлять домой.
Окончательное решение о закрытии лагерей будет приниматься министерством в ближайшее время, и от этого будем уже отталкиваться,сказал Валерий Суров.
С начала года в Нижнем Тагиле, по данным начальника нижнетагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, с подозрением на коронавирус были госпитализированы 12 человек. Из них 10 уже выписаны, коронавирус не подтвержден. Еще двое находятся под наблюдением.
В России подтверждено 114 случаев коронавируса.
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