Детские лагеря Нижнего Тагила оказались под угрозой закрытия из-за коронавируса

В мэрии отмечают, что необходимо при въезде детей усилить контроль. Ответственность будет возложена на руководителей лагерей, детей с признаками заболевания будут отправлять домой.

Окончательное решение о закрытии лагерей будет приниматься министерством в ближайшее время, и от этого будем уже отталкиваться,сказал Валерий Суров.

С начала года в Нижнем Тагиле, по данным начальника нижнетагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, с подозрением на коронавирус были госпитализированы 12 человек. Из них 10 уже выписаны, коронавирус не подтвержден. Еще двое находятся под наблюдением.