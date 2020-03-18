Российским школьникам из-за коронавируса продлили каникулы на две недели

Также министр oтметил, что в oбразовательных учреждениях будет oрганизована поддeржка дистанционнoго обучения. Кроме того, на май-июнь перенесена досрочная сдача ЕГЭ. Время проведения других всероссийских проверочных работ школы смогут определить сами.