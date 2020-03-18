В Екатеринбурге ищут пассажиров рейса, летевших с заболевшей коронавирусом девушкой

В настоящий момент на карантин отправлен таксист, который вез свердловчанку из Кольцово, а также под наблюдение медиков помещена мать девушки.

Екатеринбурженка летела из Италии рейсом «Аэрофлота» с пересадкой в Шереметьево. В столицу Урала она вернулась несколько дней назад.

Сейчас девушка находится под наблюдением в ГКБ № 40, медики оценивают ее состояние как «удовлетворительное».