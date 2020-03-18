В Екатеринбурге ищут пассажиров рейса, летевших с заболевшей коронавирусом девушкой
Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Санврачи в Екатеринбурге разыскивают всех пассажиров рейса из Италии, летевших с девушкой, у которой подтвержден коронавирус, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В настоящий момент на карантин отправлен таксист, который вез свердловчанку из Кольцово, а также под наблюдение медиков помещена мать девушки.
Екатеринбурженка летела из Италии рейсом «Аэрофлота» с пересадкой в Шереметьево. В столицу Урала она вернулась несколько дней назад.
Сейчас девушка находится под наблюдением в ГКБ № 40, медики оценивают ее состояние как «удовлетворительное».
По последним данным в России зарегистрировано 114 случаев коронавируса, за 17 марта выявлен 21 новый случай. Всего в мире официально подтверждены более 194 тысяч случаев заболевания.
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