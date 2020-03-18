В колониях Свердловской области откроют производство медицинских масок
Сегодня, 17:33Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В свердловских колониях готовятся начать производство медицинских масок. Ранее соответствующее распоряжение для всех российских ИК дал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Как сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, речь идет не о полном цикле производства. В регионе будут выпускать только части медицинских масок, а собирать их будут в другом месте. При этом, по словам Левченко, в колониях есть возможность наладить швейное производство любой сложности.
Сейчас в ИК уже шьют одежду для медработников, а новое производство будет запущено после поступления заказов.
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