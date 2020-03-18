В колониях Свердловской области откроют производство медицинских масок

Как сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, речь идет не о полном цикле производства. В регионе будут выпускать только части медицинских масок, а собирать их будут в другом месте. При этом, по словам Левченко, в колониях есть возможность наладить швейное производство любой сложности.