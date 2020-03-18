В связи с коронавирусом мэрия прокомментировала обстановку в Нижнем Тагиле

В начале текущей недели в горадминистрации состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений, фирм-перевозчиков, торговых сетей. Им были даны рекомендации по недопущению распространения опасных инфекций. В частности, проводить несколько раз в день влажную уборку в местах общего пользования, обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности, проветривать помещения, обеззараживать воздух специальными установками, проводить важную уборку, информировать сотрудников о мерах профилактики заболевания.

Кроме того, перевозчикам рекомендовано проводить обработку в общественном транспорте. В соответствии с постановлением главы города Владислава Пинаева, в муниципалитете отменено проведение массовых мероприятий. В городе определены места обсервации для тагильчан с подозрением на коронавирус.

Школы и детские сады пока не переведены на дистанционное обучение. Посещение детьми образовательных учреждений находится под ответственностью родителей.

По желанию родителей дети могут не посещать уроки и проходить обучение удаленно, учебное учреждение обязано им создать условия для этого. Родители дошкольников также вправе временно ограничить пребывание ребенка в детском саду, если посчитают это необходимым, сообщил заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.