В Нижнем Тагиле откроют лабораторию для проверки анализов на коронавирус
Сегодня, 19:18Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге откроют дополнительные лаборатории для проверки анализов на коронавирус, пишет Накануне.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, две центральные лаборатории будут работать в Нижнем Тагиле и столице Урала. Планируется, что дополнительные лаборатории должны свершать около 800 проверок в сутки.
Дмитрий Песков анонсировал расширение лабораторий, отвечая на вопрос о том, почему в России работает лишь одна лаборатория в Новосибирске.
Карта распространения коронавируса в России
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