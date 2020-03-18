В Свердловской области подтвердили пять новых случав коронавируса
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Коронавирус подтвержден еще у пяти человек в Свердловской области, пишет портал Е1 со ссылкой на Роспотребнадзор.
Сюжеты: Коронавирус
Свердловчане помещены в горбольницу № 40, туда также доставляют всех граждан с подозрение на коронавирусную инфекцию. В плановом порядке обследование проходят все прилетевшие из заграницы.
В настоящий момент в Свердловской области официально подтверждены шесть случаев коронавируса. Всего мире зафиксировано более 200 тысяч заболевших.
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