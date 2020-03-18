В Свердловской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 86 человек
Сегодня, 09:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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86 пациентов находятся в больницах Свердловской области с подозрением на коронавирус, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Сюжеты: Коронавирус
Основная часть пациентов находится в ГКБ № 40 в Екатеринбурге. Со вчерашнего дня больница закрыта для посещений. При этом, как отмечает пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков, основная масса госпитализированных — люди, вернувшиеся из заграничных поездок. В карантин они помещены в целях безопасности. Официально коронавирус подтвержден лишь у одной свердловчанки.
Сами пациенты жалуются на условия пребывания. В соцсетях они делятся информацией о то, что палаты «напоминают тюрьму», а еду оценивают как «несъедобную».
Напомним, в России сейчас зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом. В мире число заболевших увеличилось до 194 тысяч человек.
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