В Свердловской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 86 человек

Основная часть пациентов находится в ГКБ № 40 в Екатеринбурге. Со вчерашнего дня больница закрыта для посещений. При этом, как отмечает пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков, основная масса госпитализированных — люди, вернувшиеся из заграничных поездок. В карантин они помещены в целях безопасности. Официально коронавирус подтвержден лишь у одной свердловчанки.