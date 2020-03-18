В Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за короновируса

При этом губернатор лично возглавил контроль за исполнением указа.

В связи с новым положением запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Каждый житель, побывавший на потенциально опасной территории, обязан предпринять соответствующие меры по профилактике и предотвращению переноса инфекции: сообщить на телефон «горячей линии» 112, либо 8 (343) 312-08-81 о своем возвращении и времени пребывания на «опасных» территориях.

В случае появления симптомов немедленно обратиться к врачу и соблюдать все предписания медработников. Работодатели также должны оказывать содействие в изоляции заболевших работников и не допускать их появления на рабочем месте. При этом особое внимание должно уделяться лицам пожилого возраста.

Учебные заведения будут переведены на дистанционное обучение. Посещение детских садов оставлено на решение родителей.