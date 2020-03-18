В Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за короновируса
Указом губернатора Евгения Куйвашева от 18 марта 2020 года в Свердловской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Приказ о дополнительных мерах по защите населения опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.
При этом губернатор лично возглавил контроль за исполнением указа.
В связи с новым положением запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Каждый житель, побывавший на потенциально опасной территории, обязан предпринять соответствующие меры по профилактике и предотвращению переноса инфекции: сообщить на телефон «горячей линии» 112, либо 8 (343) 312-08-81 о своем возвращении и времени пребывания на «опасных» территориях.
В случае появления симптомов немедленно обратиться к врачу и соблюдать все предписания медработников. Работодатели также должны оказывать содействие в изоляции заболевших работников и не допускать их появления на рабочем месте. При этом особое внимание должно уделяться лицам пожилого возраста.
Учебные заведения будут переведены на дистанционное обучение. Посещение детских садов оставлено на решение родителей.
Данные меры предусмотрены в частности из-за того, что в Екатеринбурге зафиксировано уже шесть случаев коронавируса.