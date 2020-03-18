ВОЗ объявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса
Вчера, 23:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, которая прошла в Женеве, объявил о начале первых испытаний вакцины против коронавируса, сообщает Hindustan Times.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, тестирование вакцины началось 60 дней спустя после того, как выпустили генетическую последовательность вируса.
Ранее стало известно, что учены США провели первые испытания вакцины на людях.
На данный момент несколько стран разрабатывают вакцины.
По последним данным, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией превышает 204 тысячи человек. Более восьми тысяч пациентов скончались. В России количество зараженных достигло 147 человек.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей