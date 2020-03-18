ВОЗ объявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса

По его словам, тестирование вакцины началось 60 дней спустя после того, как выпустили генетическую последовательность вируса.

Ранее стало известно, что учены США провели первые испытания вакцины на людях.

На данный момент несколько стран разрабатывают вакцины.

По последним данным, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией превышает 204 тысячи человек. Более восьми тысяч пациентов скончались. В России количество зараженных достигло 147 человек.