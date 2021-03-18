Еще 16 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области с 17 по 18 марта выявлено 166 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время — 80 648. Отмечается, что 276 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 177 человек, общее число выздоровевших достигло 12 061 свердловчанина. Также за последние 24 часа в регионе от инфекции скончалось 17 человек, всего умерло 2 584 пациента.