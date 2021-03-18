Евгений Куйвашев поздравил с 70-летием Свердловский онкодиспансер

По словам губернатора, данный диспансер является одним из лучших в стране и к 70-летнему юбилею он подошел «с мощной технологической базой и сильным кадровым составом».
Также Евгений Куйвашев рассказал о женщине, которая более 40 лет проработала в свердловском онкоцентре хирургом и заведующей отделением. Ее зовут Надежда Юкачёва. Она вырастила детей, которые помогают пациентам онкологического профиля.
Эта замечательная врачебная династия спасла и продолжает спасать жизни сотням пациентов,на своей личной странице в Instagram написал глава Свердловской области.
Напомним, в январе стало известно, что в Екатеринбурге выросло число пациентов с раковыми заболеваниями. По мнению онколога местной клиники, это связано с режимом самоизоляции.