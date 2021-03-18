Евгений Куйвашев поздравил с 70-летием Свердловский онкодиспансер

Евгений Куйвашев поздравил с 70-летием Свердловский онкодиспансер

Сегодня, 20:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с исполнением 70 лет уральский онкодиспансер.

По словам губернатора, данный диспансер является одним из лучших в стране и к 70-летнему юбилею он подошел «с мощной технологической базой и сильным кадровым составом».

Также Евгений Куйвашев рассказал о женщине, которая более 40 лет проработала в свердловском онкоцентре хирургом и заведующей отделением. Ее зовут Надежда Юкачёва. Она вырастила детей, которые помогают пациентам онкологического профиля.

Эта замечательная врачебная династия спасла и продолжает спасать жизни сотням пациентов,на своей личной странице в Instagram написал глава Свердловской области.

Напомним, в январе стало известно, что в Екатеринбурге выросло число пациентов с раковыми заболеваниями. По мнению онколога местной клиники, это связано с режимом самоизоляции.

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Свердловская областьЕвгений Куйвашевврачионкология
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