Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году

Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году

Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Качество воздуха в Нижнем Тагиле ежегодно ухудшается с 2018 года, по данным Росгидромета.

Оценка качества проводилась в 12 городах, которые включены в программу «Чистый воздух» федерального проекта «Экология».

Только в трех городах в 2020 году качество воздуха повысилось, по сравнению с 2019 годом. Ими стали Братск, Новокузнецк и Магнитогорск.

Фото:Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В Нижнем Тагиле загрязнение воздуха в 2018 году оценивалось как «низкое», в 2019 года оно увеличилось до «повышенного» и в 2020 году возросло до «высокого».

Также хуже воздух стал в Череповце. В остальных городах-участниках проекта качество не изменилось.

Напомним, главными предприятиями-загрязнителями в Нижнем Тагиле являются НТМК (61 тысяча тонн в год), ВГОК (почти 41 тысяча тонн в год), УВЗ (4,8 тысячи тонн в год), химзавод «Планта» (272 тонны в год) и УХП (почти 51 тонна в год).

Сюжеты:
ЭкологияНациональные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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