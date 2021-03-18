Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году

Напомним, главными предприятиями-загрязнителями в Нижнем Тагиле являются НТМК (61 тысяча тонн в год), ВГОК (почти 41 тысяча тонн в год), УВЗ (4,8 тысячи тонн в год), химзавод «Планта» (272 тонны в год) и УХП (почти 51 тонна в год).