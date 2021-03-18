Похолодания и метели ожидаются в Свердловской области

Температура воздуха вновь станет минусовой. Так, если 18–19 марта ожидается +5 по области, то уже 20 марта будет похолодание до -5, сообщает Уральский гидрометцентр.
Ночью 20 марта столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов. На Крайнем Севере похолодание ожидается до -15 градусов.
В Нижнем Тагиле 18–19 марта ожидается температура воздуха от -1 до -7 градусов. Ветер юго-восточный и восточный с порывами до шести-восьми метров в секунду. Погода будет пасмурная, а вечером 19 марта пройдет небольшой снег.