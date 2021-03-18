Похолодания и метели ожидаются в Свердловской области

Похолодания и метели ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 10:55Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Сильный снег и метели ожидаются местами в Свердловской области 20 марта. Скорость ветра составит четыре — девять метров в секунду.

Температура воздуха вновь станет минусовой. Так, если 18–19 марта ожидается +5 по области, то уже 20 марта будет похолодание до -5, сообщает Уральский гидрометцентр.

Ночью 20 марта столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов. На Крайнем Севере похолодание ожидается до -15 градусов.

В Нижнем Тагиле 18–19 марта ожидается температура воздуха от -1 до -7 градусов. Ветер юго-восточный и восточный с порывами до шести-восьми метров в секунду. Погода будет пасмурная, а вечером 19 марта пройдет небольшой снег.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьпогодапохолодание
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы