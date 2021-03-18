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Свердловские дорожные службы усилят режим работы из-за гололедицы

В связи с образованием гололедицы на дорогах региона дорожники усилят режим работы в Свердловской области.

Из-за ожидаемого перепада температур от +3 до -10 градусов на Среднем Урале ожидается гололедица. В связи с этим водителей и пешеходов просят быть особо внимательными. Соблюдать скоростной режим автолюбителям, а пересекающим проезжую часть пешком гражданам помнить, что тормозной путь автомобиля может быть больше на скользкой дороге, сообщает Департамент информационной политики.

Для устранения последствий в Свердловской области будет направлено до четырех сотен единиц специальной техники. Они будут обрабатывать дороги средством против гололедицы. Планируется использовать до пяти тысяч кубических метров такой смеси.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьпогодапредупреждениегололед
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