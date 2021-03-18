Уровень социально значимых заболеваний снизился в Нижнем Тагиле за 2020 год

Уровень социально значимых заболеваний снизился в Нижнем Тагиле за 2020 год

Сегодня, 13:09Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и венерическими заболеваниями снижается в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Статистические данные за 2020 год говорят, что количество выявленных случаев социально значимых заболеваний гораздо меньше, чем в предыдущие годы, но это может быть связано как с режимом изоляции, так и с некоторым уменьшением скрининговых исследований, пояснил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Снижение заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле составило около 18% по информации заведующей филиалом ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксаны Каргаполовой. В 2020 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 408 новых случаев инфицирования. При этом большинство заболевших в возрастной группе от 30 до 45 лет. Также высоким остается уровень заболеваемости ВИЧ в группе людей старше 50 лет.

В условиях пандемии мы поддерживали своих пациентов и выезжали на дом, чтобы доставить им препараты для антиретровирусной терапии, не подвергая риску людей, рассказала Оксана Каргаполова.

Она отметила, что планируется возобновить подготовку и обучение волонтеров медколледжа для работы в передвижном пункте обследования населения.

Также в прошлом году в Нижнем Тагиле стабильно снижались показатели по заболеваемости, смертности и распространению туберкулеза, рассказала заместитель главного врача ГАУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» Алина Бойцова.

142 человека были сняты с диспансерного учета. Но возросло количество рецидивов, когда человек повторно заболевал туберкулезом, отметила медик.

По словам Сурова, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже обсуждал в правительстве Свердловской области проблему обеспечения города передвижным флюорографом.

Напомним, в минздраве России заявили, что у пациентов, перенесших коронавирус, повышается риск развития туберкулеза.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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