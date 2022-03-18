Двукратное превышение сероводорода зафиксировано во время смога в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце января в Нижнем Тагиле смог продержался над городом около недели. В то же время экопосты зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 20 раз. Жители жаловались на кашель, першение в горле, насморк, затруднение дыхания и другие проблемы со здоровьем. Тогда нарушителем был признан ЕВРАЗ НТМК. Он получил штраф, но точная сумма не оглашается. Однако его сумма может достигать 100 тысяч рублей.