Двукратное превышение сероводорода зафиксировано во время смога в Нижнем Тагиле

Двукратное превышение сероводорода зафиксировано во время смога в Нижнем Тагиле
Двукратное превышение сероводорода зафиксировано во время смога в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:13Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В очередной раз в Нижнем Тагиле зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Так, 15 марта превышение было выявлено на Вагонке. Вечером уровень сероводорода находился на уровне 1,1-1,2 ПДК. 16 марта та же станция зафиксирована повышение сероводорода до 2,5 ПДК в дневное время.

При этом в Свердловской области с 16 по 21 марта объявлено предупреждение о смоге.

Сегодня 18 марта жители Вагонки жалуются на выбросы. Одна из местных жительниц рассказала TagilCity.ru, что над предприятием повисла серая дымка и чувствуется неприятный запах в воздухе.

Днем алтайку снова накрыло — неприятный запах, дымка, небо затянуло каким-то красно-серым смогом. Снова кашель появляется, если открыть окно для проветривания. На улицу не выйти с ребенком, рассказала TagilCity.ru местная жительница.

Напомним, в конце января в Нижнем Тагиле смог продержался над городом около недели. В то же время экопосты зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 20 раз. Жители жаловались на кашель, першение в горле, насморк, затруднение дыхания и другие проблемы со здоровьем. Тогда нарушителем был признан ЕВРАЗ НТМК. Он получил штраф, но точная сумма не оглашается. Однако его сумма может достигать 100 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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