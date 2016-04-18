Медики Нижнего Тагила просят Путина помочь им: зарплаты упали до 10-13 тысяч рублей (ВИДЕО)

Медицинские работники Нижнего Тагила рассказали о том, что их заработная плата не растет, а наоборот, становится только меньше:

Это крик о помощи, потому как медики Свердловской области оказались за чертой бедности и на грани выживания. Заработные платы персонала больницы снизились до отметки 10-13 тысяч, невзирая на высокий стаж работы и повышенный уровень профессионализма говорят сотрудники роддома.

Медики родильного дома на Вагонке, который собираются сделать новым перинатальным центром, обращают внимание на то, что майские указы президента от 2012 года подразумевали повышение реальной заработной платы медицинских работников. По их мнению, региональное управление Министерства здравоохранения полностью проигнорировало эти указы:

Оно даже не пытается их соблюдать. По факту, это отмена всех премиальных выплат стимулирующего характера, резкое снижение выплат за ночные дежурства со 100 процентов до 20.

Кроме того, медики рассказали о том, что так хорошо знакомая многим тагильчанам «оптимизация» сократила количество работников, а оставшимся приходится работать «на износ». С такой нагрузкой медики не могут оказывать услуги надлежащего качества.

Это уже не первый раз, когда вскрываются проблемы медицины Нижнего Тагила. В начале февраля Нижний Тагил отправил обращение на имя губернатора Свердловской области, в котором говорилось о бедственном положении поликлиник города.