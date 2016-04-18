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Тагильчане, пора на субботник: уборка улиц пройдет уже в этот четверг
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, пора на субботник: уборка улиц пройдет уже в этот четверг

18 апреля 2016, 17:30Здоровье и экологияТимофей Данилов
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