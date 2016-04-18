Тагильчане, пора на субботник: уборка улиц пройдет уже в этот четверг
18 апреля 2016, 17:30Здоровье и экологияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 апреля по всей России будет проходить экологический субботник «Зеленая весна-2016». Не стал исключением и Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Выйти на субботник может любой желающий. Общий сбор в 14:00 у фонтана по проспекту Ленина, 46 [около центральной аптеки – прим.ред.]. Форма одежды рабочая. Также, необходимо принести с собой рабочие перчатки.
Если погода к этому дню испортится, то субботник, возможно, будет перенесен, предупреждают организаторы. С более подробной информацией можно ознакомиться в отделе по экологии и природопользованию администрации города. Его телефон: 42-12-92.
А узнать, какую погоду синоптики обещают в ближайшие дни, можно на портале TagilCity.ru.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей