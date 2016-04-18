Тагильчане, пора на субботник: уборка улиц пройдет уже в этот четверг

Выйти на субботник может любой желающий. Общий сбор в 14:00 у фонтана по проспекту Ленина, 46 [около центральной аптеки – прим.ред.]. Форма одежды рабочая. Также, необходимо принести с собой рабочие перчатки.

Если погода к этому дню испортится, то субботник, возможно, будет перенесен, предупреждают организаторы. С более подробной информацией можно ознакомиться в отделе по экологии и природопользованию администрации города. Его телефон: 42-12-92.

А узнать, какую погоду синоптики обещают в ближайшие дни, можно на портале TagilCity.ru.