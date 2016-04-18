В Свердловской области из-за аномально жаркой погоды лесные пожары начались раньше, чем обычно

В прошлом году первый пожар в области произошел 16 апреля. Нынче этот сезон начался на день раньше. Во всех случаях в лесу горела сухая трава. Виной тому - жара, несвойственная для середины апреля, и отсутствие осадков.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в выходные горели леса в Режевском и Талицком городских округах – там произошло по два пожара. Кроме того, горели леса на территории Тугулыма, Березовского и Асбеста. В пределах Нижнего Тагила возгораний не зарегистрировано. Были только случаи поджога прошлогодней травы.

В связи с установившейся жаркой погодой, свердловчане начали активно выезжать отдыхать на природу. Но даже на отдыхе важно не забывать правила пожарной безопасности.