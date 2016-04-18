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В Свердловской области из-за аномально жаркой погоды лесные пожары начались раньше, чем обычно
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В Свердловской области из-за аномально жаркой погоды лесные пожары начались раньше, чем обычно

18 апреля 2016, 08:50Здоровье и экологияТимофей Данилов
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