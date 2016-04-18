В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже свыше 350 человек: в лидерах – Екатеринбург и Нижний Тагил

Городом-лидером по укусам паразитов стал Екатеринбург: в столице области зарегистрировано 204 случая. Следом идет Каменск-Уральский – 48 случаев присасывания клещей. Замыкает тройку «лидеров» Нижний Тагил, в котором клещи укусили 22 человека.

Стоит отметить, что среди покусанных 84 несовершеннолетних. Причем, только у 25-ти пострадавших был пройден полный курс вакцинации. Остальные дети получили противоклещевой иммуноглобулин в профилактических целях.

В настоящий момент с подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован 1 свердловчанин. Еще 1 человек лежит в больнице с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз».

Также Роспотребназор отмечает, что нынче прививки сделали в два раза меньше свердловчан, чем в 2015 году.