В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже свыше 350 человек: в лидерах – Екатеринбург и Нижний Тагил
Как передает Управление Роспотребнадзора, в этом году зарегистрировано 352 пострадавших от присасывания клещей. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра в 2,2 раза больше.
Городом-лидером по укусам паразитов стал Екатеринбург: в столице области зарегистрировано 204 случая. Следом идет Каменск-Уральский – 48 случаев присасывания клещей. Замыкает тройку «лидеров» Нижний Тагил, в котором клещи укусили 22 человека.
Стоит отметить, что среди покусанных 84 несовершеннолетних. Причем, только у 25-ти пострадавших был пройден полный курс вакцинации. Остальные дети получили противоклещевой иммуноглобулин в профилактических целях.
В настоящий момент с подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован 1 свердловчанин. Еще 1 человек лежит в больнице с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз».
Также Роспотребназор отмечает, что нынче прививки сделали в два раза меньше свердловчан, чем в 2015 году.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru