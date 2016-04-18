В Верхней Салде 16 работников предприятия по производству титана отравились молоком в столовой

Возраст пострадавших - 22 - 46 лет. Сейчас они все находятся на амбулаторном лечении.

Тагильские санврачи отдела Роспотребнадзора провели проверку «Изысканного вкуса». Оказалось, что пищеблок работает с грубыми нарушениями. В частности, не соблюдается режим мойки посуды, в молоке - превышенное число бактерий, а само помещение пищеблока требует ремонта.

Кроме того, три работника «Изысканного вкуса» оказались носителями норовируса. Сейчас этих людей временно отстранили от работы, а саму столовую закрыли для посетителей.

TagilCity.ru напоминает, что в Свердловской области бушует сальмонеллез. С кишечной инфекцией слегли порядка 500 человек. Причем, преимущественно заражаются малыши до 2-х лет, которые ходят в детские сады.