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В Верхней Салде 16 работников предприятия по производству титана отравились молоком в столовой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Верхней Салде 16 работников предприятия по производству титана отравились молоком в столовой

18 апреля 2016, 13:55Здоровье и экологияТимофей Данилов
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