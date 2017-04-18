42 жителя Свердловской области пострадали от укусов клещей
18 апреля 2017, 08:30Здоровье и экология
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В Свердловской области по состоянию на 17 апреля 42 человека пострадало от укусов клещей. Случаи были зарегистрированы в 13 города области. В Екатеринбурге пострадало 19 человек, передает Роспотребнадзор региона.
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Клещи присосались также к шестерым несовершеннолетним, сообщают в ведомстве. Два ребенка имели полный курс прививок, другие получили иммуноглобулин для профилактики.
В ходе исследования изъятых насекомых одна проба на боррелиоз оказалась положительной. Однако ни одному пациенту пока не было поставлено диагноза «клещевой энцефалит» или «клещевой иксодовый боррелиоз».
В скором времени, при установлении подходящих погодных условий, эпидемиологи начнут акарицидную обработку городских территорий. Специалисты напоминают горожанам о соблюдении безопасности при выезде на потенциально опасные территории.
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