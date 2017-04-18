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42 жителя Свердловской области пострадали от укусов клещей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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42 жителя Свердловской области пострадали от укусов клещей

18 апреля 2017, 08:30Здоровье и экология
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