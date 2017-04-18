42 жителя Свердловской области пострадали от укусов клещей

Клещи присосались также к шестерым несовершеннолетним, сообщают в ведомстве. Два ребенка имели полный курс прививок, другие получили иммуноглобулин для профилактики.

В ходе исследования изъятых насекомых одна проба на боррелиоз оказалась положительной. Однако ни одному пациенту пока не было поставлено диагноза «клещевой энцефалит» или «клещевой иксодовый боррелиоз».

В скором времени, при установлении подходящих погодных условий, эпидемиологи начнут акарицидную обработку городских территорий. Специалисты напоминают горожанам о соблюдении безопасности при выезде на потенциально опасные территории.