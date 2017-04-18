Отделение физиотерапии сократится в поликлинике на Новострое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Все пенсионеры остаются «с бородой». Хожу сюда лечиться всю жизнь, а как теперь ездить в другую поликлинику на ГГМ – не знаю. Поликлиника работает на такой большой район, а теперь закрывается и то, что оставалось. Даже молодые приходят сюда лечиться перед работой и в перерывах говорит пожилая пациентка отделения физиотерапии на Новострое.

Также постоянные пациенты рассказали, что раз в два года проходят курс физиолечения для поддержания здоровья. Закрытие создаст сложности ещё и тем, кто приходит на дневной стационар: им придётся часть процедур делать на Новострое, а другую часть на ГГМ.

У нас здесь всё строго по времени, поэтому очередей никогда нет. Сейчас от момента назначения лечения до его начала проходит от недели до двух. За сколько придётся занимать очередь, когда здесь будет в два раза больше народа, пока не ясно. Но время ожидания процедур от этих перемен только прибавится считает пациентка отделения физиотерапии на ГГМ.

Не так давно пациенты начали сбор подписей в поддержку дальнейшего функционирования физкабинета на Новострое.

Всё, что делается руководителем учреждения, прежде всего, должно иметь пациентоориентированную направленность. Мы не делаем никаких шагов без согласования с пациентами. У нас создан «Общественный совет», в который входят и пациенты, и врачи, и администрация города. На нём поднимаются разные вопросы и только через «Общественный совет» что-то решаем и делаем объяснила принцип работы главврач поликлиники Климова Жанна Сергеевна.

Принять участие в заседании «Общественного совета» и повлиять на решение может любой неравнодушный тагильчанин.

За последнее время произошло немало изменений в стандартах здравоохранения, и врачи за ними зачастую не успевают. Изначально 13, теперь уже 8 медицинских сестёр сидят в физиотерапии и ждут пациентов, которых там практически нет. А в это время в регистратуре, у участковых врачей и узких специалистов высочайшая нагрузка и очереди пояснила редакции TagilCity.ru главврач.

По мнению главврача поликлиники, в физиотерапии нет необходимости в таком количестве медсестёр. Медсёстры нужны на УЗИ, на приёме эндокринолога, в процедурных.

Большие очереди стоят сюда, а не в физкабинеты. Мы не хотим навредить. Магнитолазерная терапия останется, диадинамотерапия также будет сохранена, но с более тщательным подходом к её назначению. Никто из коллег не назначает себе физиотерапию, тогда почему она назначается пациентам? -- отмечает Жанна Сергеевна.

Полного закрытия отделения физиотерапии не планируется. То, что сейчас признано безопасным и входит в стандарт, останется.

Будет отдельный реабилитационный центр: массаж, лечебная физкультура. Нужно мышцы укреплять, чтобы кости не болели. У нас кости и суставы держаться за счёт мышечного корсета. И остеохондроз происходит от того, что мышцы не держат позвоночник. Для этого у нас есть лечебная физкультура, есть массажисты, будет закуплено меньшее по количеству, но более качественное и современное оборудование, которое не будет простаивать, как это происходит сейчас рассказала главврач ГБЦ №4.

Здесь мы оставим всё необходимое и для дневного стационара, чтобы пациентам не пришлось ездить на процедуры в Гальянскую поликлинику сообщила главврач поликлиники.

Физиотерапия не приносит денег. Средства выделяются лишь на приём участкового – 160 рублей, а отдельно на физиотерапевтические процедуры финансирования нет. Поэтому вся физиослужба живёт за счёт участковых и узких специалистов.

При малом финансировании все стараются оптимизировать расходы, но так, чтобы пациенты остались довольны, а сотрудники были обеспечены и не увольнялись.

Ранее, в этой же больнице отделение стоматологии занимало целое крыло этажа. На данный момент на этом месте располагаются участковые врачи.

Стоматология сократила занимаемую площадь и перешла в режим работы в две смены: одни врачи работают с 8 утра до 2 часов дня, а другие – с 2 дня до 8 вечера подтвердила одна из сотрудниц поликлиники.

Это позволило на сэкономленные деньги приобрести новое оборудование, которое не простаивает, а врачи не потеряли свои рабочие места.

Теперь можно лечить зубы до 8 часов вечера добавил пациент из очереди.

Направленность на максимальное использование внутренних ресурсов присутствует во всем. Поликлиника должна функционировать непрерывно весь рабочий день. Создана колл-служба, которая контролирует, чтобы ожидание профильного приёма не составляло более двух недель. А чтобы пациенты не пропустили свой приём, их по телефону заранее уведомляют сотрудники поликлиники.

Сегодня сама работала в регистратуре, распределяла народ, потому что информационная система «полетела». Ждали, пока в Москве её починят, но при этом чтобы на это время не вставала работа. Работа поликлиники без сбоев во многом зависит и от сотрудников. Поэтому так важно их грамотное распределение пояснила главврач поликлиники №4.

В связи с сокращением финансирования моногородов появилась необходимость сохранять и приумножать уже существующий внутренний потенциал. Это и реализуется в системе здравоохранения.