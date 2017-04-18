Пациенты в Центральной городской больнице в Ирбите вынуждены лежать в коридорах
18 апреля 2017, 09:35Здоровье и экология
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В Ирбите в городской больнице сложилась тяжелая кадровая ситуация. Медики не справляются с наплывом пациентов.
Как пишет JustMedia, медсестры в медучреждении вынуждены работать на износ, а пациенты вынуждены лежать прямо в коридоре из-за нехватки мест в палатах.
Ранее ситуацией в городской больнице заинтересовалась прокуратура, но результатов проверка не дала. Медики обращались к главврачу, но он предпочитает не замечать проблему. При этом сами врачи жалуются, что у них нет времени даже попить воды.
Ставку медсестры в медучреждении сократили, санитаров тоже нет. Медикам приходится самим носить лежачих больных.
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