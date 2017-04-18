Пациенты в Центральной городской больнице в Ирбите вынуждены лежать в коридорах

Как пишет JustMedia , медсестры в медучреждении вынуждены работать на износ, а пациенты вынуждены лежать прямо в коридоре из-за нехватки мест в палатах.

Ранее ситуацией в городской больнице заинтересовалась прокуратура, но результатов проверка не дала. Медики обращались к главврачу, но он предпочитает не замечать проблему. При этом сами врачи жалуются, что у них нет времени даже попить воды.