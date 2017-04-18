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Спортсмен Антон Шипулин продегустировал меню школы Екатеринбурга в рамках акции «Олимпийцы за здоровое питание»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмен Антон Шипулин продегустировал меню школы Екатеринбурга в рамках акции «Олимпийцы за здоровое питание»

18 апреля 2017, 08:20Здоровье и экология
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