Спортсмен Антон Шипулин продегустировал меню школы Екатеринбурга в рамках акции «Олимпийцы за здоровое питание»
18 апреля 2017, 08:20Здоровье и экология
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В Свердловской области был запущен проект, созданный по инициативе уральского спортсмена Антона Шипулина при поддержке его благотворительного фонда и городского оператора питания.
Сюжеты: Екатеринбург
Акция под названием «Олимпийцы за здоровое питание» создана с целью приобщить учеников к рациональному питанию, улучшить их культуру потребления пищи. Простые углеводы – газировки, чипсы, шоколадки – должны быть доступны только после обеда.
Проверка будет проходить в школах Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Полевского, Верхней Салды, Краснотурьинска, Красноуфимска и Каменска-Уральского.
Антон Шипулин лично попробовал несколько блюд в столовой школы №184. В меню были омлет, сырники, компот и борщ. Спортсмен остался доволен, передает ОТВ.
Мне очень понравился, мне кажется, я в ресторанах не ел такого вкусного борща. На самом деле, всё очень вкусно, здорово, еда очень рациональная и, самое главное, полезная сказал спортсмен.
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