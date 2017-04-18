Спортсмен Антон Шипулин продегустировал меню школы Екатеринбурга в рамках акции «Олимпийцы за здоровое питание»

Акция под названием «Олимпийцы за здоровое питание» создана с целью приобщить учеников к рациональному питанию, улучшить их культуру потребления пищи. Простые углеводы – газировки, чипсы, шоколадки – должны быть доступны только после обеда.

Проверка будет проходить в школах Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Полевского, Верхней Салды, Краснотурьинска, Красноуфимска и Каменска-Уральского.

Антон Шипулин лично попробовал несколько блюд в столовой школы №184. В меню были омлет, сырники, компот и борщ. Спортсмен остался доволен, передает ОТВ.

Мне очень понравился, мне кажется, я в ресторанах не ел такого вкусного борща. На самом деле, всё очень вкусно, здорово, еда очень рациональная и, самое главное, полезная сказал спортсмен.