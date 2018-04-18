Минстрой России сохранит проходы для кошек и собак в подвалах жилых домов

Защитники животных неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы. По их мнению, такая мера нередко приводит к массовой гибели животных, которых коммунальщики замуровывают в подвальных помещениях.

17 апреля стало известно о том, что в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда будут внесены правки, обязывающие застройщиков сохранять отверстия для воздухообмена. Как сообщают «Известия», собственники квартир вправе принять другое коллективное решение на общем собрании и поставить на отверстия сетки.

Замуровать их полностью будет нельзя, так как через «продыхи» происходит обмен воздуха, отметили представители Минстроя РФ.