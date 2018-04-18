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Новости Нижнего Тагила

Минстрой России сохранит проходы для кошек и собак в подвалах жилых домов

18 апреля 2018, 06:05Добавить новость
город,животные,закон,строительство,подвал,Минстрой,кошки,собаки,бродячие собаки
В нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда будут внесены правки, в соответствии с которыми в подвалах домов будут сохранены отверстия для воздухообмена, по которым внутрь смогут проникать животные.

Защитники животных неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы. По их мнению, такая мера нередко приводит к массовой гибели животных, которых коммунальщики замуровывают в подвальных помещениях.

17 апреля стало известно о том, что в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда будут внесены правки, обязывающие застройщиков сохранять отверстия для воздухообмена. Как сообщают «Известия», собственники квартир вправе принять другое коллективное решение на общем собрании и поставить на отверстия сетки.

Замуровать их полностью будет нельзя, так как через «продыхи» происходит обмен воздуха, отметили представители Минстроя РФ.

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